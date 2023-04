Berrettini ancora sfortunato, si ritira a Montecarlo per strappo agli addominali (Di giovedì 13 aprile 2023) La sfortuna perseguita Matteo Berrettini costretto al ritiro a Montecarlo per strappo di secondo grado agli addominali. È lui stesso a dare la notizia su Instagram. È un vero peccato perché l’italiano ha cominciato a dare segnali di ripresa e ieri ha battuto Cerundolo in tre set dopo aver perso il primo che conduceva per 5-0. Oggi avrebbe dovuto affrontare Rune che va direttamente ai quarti di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matBerrettini) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) La sfortuna perseguita Matteocostretto al ritiro aperdi secondo grado. È lui stesso a dare la notizia su Instagram. È un vero peccato perché l’italiano ha cominciato a dare segnali di ripresa e ieri ha battuto Cerundolo in tre set dopo aver perso il primo che conduceva per 5-0. Oggi avrebbe dovuto affrontare Rune che va direttamente ai quarti di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo(@mat) L'articolo ilNapolista.

