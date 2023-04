Berlusconi resta in intensiva ma “miglioramento costante” (Di giovedì 13 aprile 2023) resta in terapia intensiva, Silvio Berlusconi, ma il "miglioramento" è definito "costante", grazie alla "forza" e all'"impegno" dell'ex premier. Lo dice il bollettino medico diffuso dai medici del San Raffaele, e lo dice il figlio Pier Silvio, anche oggi in visita come la sorella Marina e il fratello Luigi. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo", si legge nel bollettino firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i sanitari che lo hanno in cura nel reparto di terapia intensiva dove è ricoverato da 9 giorni per una ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 aprile 2023)in terapia, Silvio, ma il "" è definito "", grazie alla "forza" e all'"impegno" dell'ex premier. Lo dice il bollettino medico diffuso dai medici del San Raffaele, e lo dice il figlio Pier Silvio, anche oggi in visita come la sorella Marina e il fratello Luigi. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulterioredella funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo", si legge nel bollettino firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i sanitari che lo hanno in cura nel reparto di terapiadove è ricoverato da 9 giorni per una ...

