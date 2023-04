Berlusconi, Piersilvio in ospedale: 'Ammirato dalla forza di mio padre' (Di giovedì 13 aprile 2023) Esprime ottimismo Pier Silvio Berlusconi secondogenito del Cavaliere , parlando con i cronisti all'esterno del San Raffaele di Milano dove il padre è ricoverato da mercoledì della scorsa settimana. '... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Esprime ottimismo Pier Silviosecondogenito del Cavaliere , parlando con i cronisti all'esterno del San Raffaele di Milano dove ilè ricoverato da mercoledì della scorsa settimana. '...

