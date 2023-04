Berlusconi | Pier Silvio | ammirato da forza e esempio di mio padre

(Di giovedì 13 aprile 2023) "Sonodallae dall'impegno di mio papà, ancora una volta sta lavorando per recuperare. È uscito il bollettino quindi non mi addentro in questioni mediche, è chiaro che è in un ambito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Con l'inviata Elena Testi le ultime notizie sulla salute di Silvio Berlusconi ricoverato da 8 giorni in terapia intensiv… - La7tv : #tagada Con l'inviata Elena Testi le ultime notizie sulla salute di Silvio Berlusconi ricoverato da 8 giorni in ter… - fisco24_info : Berlusconi, Pier Silvio: 'Migliora, ammirato da sua forza e impegno': (Adnkronos) - Il figlio del Cavaliere lascian… - rango_claudia : @carmen_cupini Lo spero anch'io xké se lo fosse sai come si incavolerebbe il signor Pier Silvio Berlusconi?? ma poi… - PoliticaNewsNow : Berlusconi: il figlio Pier Silvio è arrivato all'ospedale al San Raffaele -

"Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo" . CosìSilvio, lasciando l'ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ricoverato in terapia intensiva da 9 giorni. "E' uscito il bollettino, non mi addentro nelle questione ...Lo ha dichiaratoSilvio, rivolgendosi ai cronisti in uscita dall'ospedale San Raffaele dove era arrivato poco prima delle 13 di oggi per far visita al padre ricoverato dal 5 aprile ...Silvioè arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano per visitare il padre Silvio, ricoverato da mercoledì.

Pier Silvio Berlusconi, il vip accusa: "Fatti fuori da ogni programma Mediaset" Liberoquotidiano.it

Si sta impegnando ed è in prospettiva con il suo pensiero”. Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, rivolgendosi ai cronisti in uscita dall’ospedale San Raffaele dove era arrivato poco prima delle 13 ...(Adnkronos) - "Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo". Così Pier Silvio Berlusconi, lasciando l’ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ricoverato in ...