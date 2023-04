Berlusconi | ottava notte tranquilla | oggi nuovo bollettino

(Di giovedì 13 aprile 2023) Previsto unaggiornamento sulle sue condizioni, il terzo da quando l'ex premier è stato ricoverato il 5 aprile scorsoin ospedale per Silvio, che resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per il leader 86enne di Forza Italia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, laappena trascorsa è stata ””.è atteso unsulle sue condizioni, il terzo da quando l’ex premier è stato ricoverato il 5 aprile scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

