Berlusconi, la nota dei medici: “Miglioramento della funzionalità respiratoria e renale” (Di giovedì 13 aprile 2023) Silvio Berlusconi rimane in terapia intensiva, ma migliora. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante Miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria”, si legge nella nota stampa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele relativa al quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi, firmata dai sanitari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”, spiegano i medici. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Silviorimane in terapia intensiva, ma migliora. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante, con un efficace contenimentoleucocitosi esindrome infiammatoria”, si legge nellastampa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele relativa al quadro clinico del presidente Silvio, firmata dai sanitari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”, spiegano i. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexbelf1 : @DavideR46325615 La triste storia della marchesa Casati e di suo marito che la uccise è ben nota a Roma. Come pure… - Rob97052180Rob : #Berlusconi, #cautottimismo?? Già uscita la nota serale dei giornalai leccaculo? - polnsf : @loriana34406751 @DavideR46325615 @marcotravaglio @berlusconi Invece è verissimo, basterebbe un po’ di informazione… - Toniapatty : RT @Libero_official: 'Cauto ottimismo' per #Berlusconi. La nota di #Zangrillo: 'Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costa… - riri000196 : RT @Libero_official: 'Cauto ottimismo' per #Berlusconi. La nota di #Zangrillo: 'Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costa… -