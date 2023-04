Berlusconi in terapia intensiva, bollettino del San Raffaele: Quadro clinico in costante miglioramento (Di giovedì 13 aprile 2023) “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria” di Silvio Berlusconi: lo scrivono nel bollettino del San Raffaele il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri. “Il Quadro clinico complessivo – aggiungono – indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo” . L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulterioredella funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria” di Silvio: lo scrivono neldel Sanil professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri. “Ilcomplessivo – aggiungono – indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo” . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

