Berlusconi | il figlio Pier Silvio | “Migliora | ma rimane in terapia intensiva È di buon umore | pensa in prospettiva”

(Di giovedì 13 aprile 2023)“stando, ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo. E questa è una cosa che va rispettata e tenuta in considerazione”. Quindi “per favore cautela nel parlare e rispetto”. Lo ha dettodi, parlando con i cronisti prima di salire in macchina e lasciare il San Raffaele. Il presidente di Forza Italia “è già incon il suo pensiero”, ha spiegato ancora ildel Cavaliere. Rispondendo poi a chi chiedeva se ieri l’ex premier ha visto la partita del Milan di Champions League, ha detto “Questo sicuro”. E poi, scherzando con i giornalisti, ha concluso: “Ma non siete un pò stufi di stare qui?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono le parole deldel Cavaliere, Pier Silvio, lasciando l'ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì. "La partita L'ha ...Come sta SilvioParla ilPier Silvio Qualche giorno fa, Pier Silvio ha così parlato delle condizioni di salute di suo padre: ' E' in ambito intensivo quindi questa è una cosa che ...Silvio'sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo'. A dirlo ai cronisti appostati davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, ilPier Silvio, dopo una visita al ...

Berlusconi, ricoverato: il figlio Luigi lascia il San Raffaele: «Sta bene» Corriere TV

