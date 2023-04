Berlusconi, ecco il bollettino del San Raffaele. "Passo indietro?", uno schiaffo ai gufi (Di giovedì 13 aprile 2023) "Ulteriore costante miglioramento". Il nuovo bollettino dell'ospedale San Raffaele di Milano su Silvio Berlusconi regala spiragli di cauto ottimismo. Il leader di Forza Italia è ricoverato da una settimana per curare una polmonite aggravata dal quadro clinico complessivo, che vede il Cav lottare contro una leucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata circa 2 anni fa. "Nelle ultime 72 ore - si legge nel dispaccio - si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Il bollettino medico del San Raffaele è firmato dai professori Fabio Ciceri e Alberto Zangrillo, il responsabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) "Ulteriore costante miglioramento". Il nuovodell'ospedale Sandi Milano su Silvioregala spiragli di cauto ottimismo. Il leader di Forza Italia è ricoverato da una settimana per curare una polmonite aggravata dal quadro clinico complessivo, che vede il Cav lottare contro una leucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata circa 2 anni fa. "Nelle ultime 72 ore - si legge nel dispaccio - si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Ilmedico del Sanè firmato dai professori Fabio Ciceri e Alberto Zangrillo, il responsabile ...

