Berlusconi | bollettino medico “Ulteriore miglioramento”

(Di giovedì 13 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nelle ultime 72 ore si è assistito a uncostantedella funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”. E’ quanto emerge daldiffuso questa mattina dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier e leader di Forza Italia Silvio, è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, aggravata da una leucemia. Foto agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.