Bergamo, in centro quattro nuovi dehors e il locale 035 cambia proprietà (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. quattro nuovi dehors. Bergamo si anima di luoghi della socialità e lo fa grazie alle nuove destinazioni trovate dagli altrettanti locali, prossimi alla partenza con il loro estivo. Dove? Nel riqualificato centro piacentiniano. Si tratta della Pasqualina, del Bar Turismo, dello 035 e del bar Colleoni. Se per quest'ultimo si tratta di una presenza già nota e praticamente già pronta, per gli altri tre bar, invece, si parla di una collocazione inedita. Con l'aggiunta, poi, che lo 035 ha trovato anche un nuovo proprietario tanto che, come si legge dal cartello esposto fuori dalla vetrina, il locale riaprirà all'incirca tra un mesetto, a lavori terminati. Per gli altri tre, invece, si tratta di aspettare ancora qualche giorno e poi tutto sarà pronto.

