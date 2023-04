Bergamo ’23: la visione della città di ieri, oggi e domani (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Da giovedì 13 aprile, Palazzo della Libertà apre le sue porte in occasione di “Bergamo ’23 – Visioni per un futuro presente. città, ambiente, comunità”, mostra a cura di Luca Molinari con Federica Rasenti (Luca Molinari Studio), promossa da Comune di Bergamo in partnership con Ance Bergamo e Plenitude (Società Benefit di Eni). Una mostra ricca di immagini e di stimoli che restituisce il passato, il presente e rinnovamento futuro della città orobica. Un evento pop e coinvolgente in cui si alternano ritratti, architetture note ed edifici anonimi, disegni originali, progetti, scenari, numeri, dati e domande aperte. L’occasione per rivedere luoghi e riconoscere architetture ma soprattutto per avere un panorama dei progetti che stanno disegnando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 aprile 2023). Da giovedì 13 aprile, PalazzoLibertà apre le sue porte in occasione di “’23 – Visioni per un futuro presente., ambiente, comunità”, mostra a cura di Luca Molinari con Federica Rasenti (Luca Molinari Studio), promossa da Comune diin partnership con Ancee Plenitude (Società Benefit di Eni). Una mostra ricca di immagini e di stimoli che restituisce il passato, il presente e rinnovamento futuroorobica. Un evento pop e coinvolgente in cui si alternano ritratti, architetture note ed edifici anonimi, disegni originali, progetti, scenari, numeri, dati e domande aperte. L’occasione per rivedere luoghi e riconoscere architetture ma soprattutto per avere un panorama dei progetti che stanno disegnando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... De_Popoli : 12/04/23 BERGAMO (BG) - Professoressa in pensione fa la guida turistica: multa da 2 mila euro per esercizio abusiv… - orobieit : A Lizzola per incontrare i gestori delrifugio Due Baite e poi il ritorno di BikeUP a Bergamo e nuove anticipazioni… - michele_granzo : @AZentilini @Phastidio ARPA Lombardia 2022, Biossido di azoto: Milano 44, Bergamo, Brescia 37, Monza 36, Como e Lec… - michele_granzo : @AZentilini @Phastidio ARPA Lombardia 2022, PM 2.5 µg/m3: Milano 26, Monza 25, Como 21, Bergamo 22, Brescia 23, Lod… - cicciagatta : RT @cronaca_di_ieri: 11/04/23 BERGAMO (BG) - Morta improvvisamente a 13 anni, forse la causa è stata un batterio. Prima febbre e stanchez… -

Telecamera di una Tesla riprende un furto, 3 arrestati E' accaduto a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove i tre - di 20, 27 e 37 anni - attorno alle 23 di domenica scorsa avevano messo a segno un furto in un negozio di abbigliamento: forzata la porta, ... Lazio, il presidente Rocca assume la figlia di Fini come collaboratrice ... firmata dal governatore, in cui viene chiesta l'assunzione dei 23 collaboratori 'a tempo pieno e ...per il ruolo avuto successivamente al ministero della Salute nell'inchiesta della Procura di Bergamo ... Arte, OImo al Brembo (Bg): nuova luce sulle opere di Carlo Ceresa Organizzata con il contributo di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, con il sostegno di Lions ... Domenica 23 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.30, si terrà invece una passeggiata culturale 'Sulla ... E' accaduto a Dalmine, in provincia di, dove i tre - di 20, 27 e 37 anni - attorno alledi domenica scorsa avevano messo a segno un furto in un negozio di abbigliamento: forzata la porta, ...... firmata dal governatore, in cui viene chiesta l'assunzione deicollaboratori 'a tempo pieno e ...per il ruolo avuto successivamente al ministero della Salute nell'inchiesta della Procura di...Organizzata con il contributo di Regione Lombardia e Provincia di, con il sostegno di Lions ... Domenicaaprile, dalle ore 9.00 alle 12.30, si terrà invece una passeggiata culturale 'Sulla ... Bergamo, Palazzo Libertà apre le porte al pubblico L'Eco di Bergamo