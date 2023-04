Beni culturali, il disastro di un settore che protegge giustamente le guide turistiche ma non assume nei musei (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – I Beni culturali sono un disastro senza appello. Ne avevamo già denunciato le storture dopo i problemi espressi da un museo non certo di second’ordine come quello degli Uffizi, in difficoltà addirittura per mancanza di personale. Dopo la barzelletta della multa rifilata a Bergamo Alta per “esercizio abusivo della professione di guida”, però, la questione necessita di ulteriori approfondimenti. Beni culturali, la stortura di difendere (giustamente) alcune categorie ma di distruggerne altre Con lo stesso principio del – giusto e corretto – “esercizio abusivo della professione di guida” attuato nel caso di Bergamo, non si dovrebbe permettere a orde di volontari con zero qualifiche – e paghe simboliche – di impedire a centinaia di migliaia di laureati nelle discipline ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Isono unsenza appello. Ne avevamo già denunciato le storture dopo i problemi espressi da un museo non certo di second’ordine come quello degli Uffizi, in difficoltà addirittura per mancanza di personale. Dopo la barzelletta della multa rifilata a Bergamo Alta per “esercizio abusivo della professione di guida”, però, la questione necessita di ulteriori approfondimenti., la stortura di difendere () alcune categorie ma di distruggerne altre Con lo stesso principio del – giusto e corretto – “esercizio abusivo della professione di guida” attuato nel caso di Bergamo, non si dovrebbe permettere a orde di volontari con zero qualifiche – e paghe simboliche – di impedire a centinaia di migliaia di laureati nelle discipline ...

