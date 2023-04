Benedetta Rossi | la food star tra le più famose d’Italia | a Zoomarine il 16 aprile

(Di giovedì 13 aprile 2023)162023 Il suo punto di forza in cucina? Tutto, ma proprio tutto, passando dai primi piatti ai dolci. Non è un caso, quindi, sesia diventata latra le piùe sarà proprio lei, il pmo 16al Parco, ad inaugurare ufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla serie animata Super Benny, il cartoon che l’ha resa ancora più celebre e dedicato alla sua famiglia con le loro voci originali (in onda sul canale televisivo Frisbee). Per la gioia dei bambini , e anche delle mamme, Super Benny sarà protagonista: nell’area meet & greet dove incontrare per l’occasione le mascotte ufficiali della serie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS salsa al Grand Marnier che dona un gusto particolare. Valutazione: 4,6 · 41 voti · 50 min Ricerche… - IlGustoit : Benedetta Rossi a Roma: allo Zoomarine il primo ristorante di Super Benny - FontanaGianfra1 : @AuroraFantin Dopo Benedetta Rossi Aurora Fantin.. fatto in casa per voi...poi dimmi la cottura dissociata cosa ha prodotto?????? - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: 'Super Benny', Benedetta Rossi inaugura il suo ristorante a Roma - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: 'Super Benny', Benedetta Rossi inaugura il suo ristorante a Roma -

Il primo ristorante di, che a breve avrà il suo primo locale all'interno del Parco Acquatico Zoomarine di Roma. Giusto in tempo per la stagione e decisamente in target, visto che la ...è pronta per inaugurare il suo ristorante all'interno di Zoomarine, a Torvajanica. Ad annunciare l'arrivo del punto ristoro, dedicato a Super Benny - il cartone animato a lei ispirato -...Dopo aver conquistato milioni di utenti su Youtube, aver pubblicato libri e essersi conquistata un programma tv,sta per inaugurare il suo ristorante alle porte di Roma.a Zoomarine Domenica 16 aprile, infatti, la regina delle ricette fatte in casa, sarà a Zoomarine, il parco ...

Benedetta Rossi inaugura il ristorante a Zoomarine RomaToday

Il suo punto di forza in cucina Tutto, ma proprio tutto, passando dai primi piatti ai dolci. Non è un caso, quindi, se Benedetta Rossi sia diventata la food star tra le più famose d’Italia e sarà ...I meloniani chiedono al ministro di riferire in Aula sulla presunta truffa dei pensionamenti, troppo lente le indagini della Procura: rischio prescrizione ...