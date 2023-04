Benedetta raggiunge Mattia che si è isolato in camera ad Amici: “Cosa succede?” (Di giovedì 13 aprile 2023) Subito dopo l’ultima puntata del serale di Amici di Maria, Benedetta Vari e Mattia Zenzola hanno discusso. La ballerina si è lamentata dicendo che Mattia la respinge o è scostante ogni volta che lei si avvicina per aiutarlo o per cercare di stargli vicino. Secondo la Vari il collega però non si farebbe problemi a passare del tempo ed essere affettuoso con altri alunni della scuola mariana: “Se tu sei al ballottaggio è normale che io mi alzi per correre da te e dirti qualCosa. Pensi che dovevo stare a sedere? Poi se vengo io mi dici che vuoi stare solo, ma se arrivano altri li abbracci e li baci. Anche questa volta l’hai fatto Non sembra che tu apprezzi il mio supporto“. Benedetta Vari ancora preoccupata per Mattia. Nel daytime di ieri Mattia è ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 aprile 2023) Subito dopo l’ultima puntata del serale didi Maria,Vari eZenzola hanno discusso. La ballerina si è lamentata dicendo chela respinge o è scostante ogni volta che lei si avvicina per aiutarlo o per cercare di stargli vicino. Secondo la Vari il collega però non si farebbe problemi a passare del tempo ed essere affettuoso con altri alunni della scuola mariana: “Se tu sei al ballottaggio è normale che io mi alzi per correre da te e dirti qual. Pensi che dovevo stare a sedere? Poi se vengo io mi dici che vuoi stare solo, ma se arrivano altri li abbracci e li baci. Anche questa volta l’hai fatto Non sembra che tu apprezzi il mio supporto“.Vari ancora preoccupata per. Nel daytime di ieriè ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 - LIReMa4 : RT @AmiciUfficiale: Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 - carotamorta : RT @AmiciUfficiale: Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 -