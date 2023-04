Belen Rodriguez: la crisi c’è, ma non c’entra Stefano De Martino. Cosa sta succedendo alla showgirl? (Di giovedì 13 aprile 2023) Belen Rodriguez ultimamente non è al top della forma; la showgirl ha saltato qualche appuntamento a Le Iene e inizialmente si è pensato che i problemi derivassero dalla relazione con Stefano De Martino. Appurato che non si trattasse di questo, poi, si è arrivati a pensare a una più lieta conseguenza, ovvero una presunta gravidanza... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 aprile 2023)ultimamente non è al top della forma; laha saltato qualche appuntamento a Le Iene e inizialmente si è pensato che i problemi derivassero drelazione conDe. Appurato che non si trattasse di questo, poi, si è arrivati a pensare a una più lieta conseguenza, ovvero una presunta gravidanza...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Belen Rodriguez in crisi per l'avanzare dell'età e il successo di Stefano: l'indiscrezione che svela tutto'… - annalisapanello : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - MgraziaT : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - Fusillide : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - Luisella49 : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… -