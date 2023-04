Belen Rodriguez in profonda crisi: 'Ha un male oscuro'. La rivelazione: cosa sta succedendo (Di giovedì 13 aprile 2023) Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo difficile. A parlare della delicata situazione della showgirl argentina è il settimanale Diva e Donna che parla di una profonda crisi personale dovuta ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023)starebbe attraversando un periodo difficile. A parlare della delicata situazione della showgirl argentina è il settimanale Diva e Donna che parla di unapersonale dovuta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Belen Rodriguez in crisi: il 'male oscuro' che solo Stefano può guarire #gfvip #uominiedonne #amici22 #isola… - Ma_Do_Sd : @LoSpallettiano @Vicidominus Io sacrificherei un milione di euro e il mio matrimonio con Belen Rodriguez per vedert… - lacittanews : Belen Rodriguez è in crisi, ma Stefano De Martino non c'entra! Cosa sta succedendo, quindi, alla showgirl argentina… - DonnaGlamour : Belen in crisi: “Quel male oscuro…” - GossipOne_it : 'Belen Rodriguez in crisi per l'avanzare dell'età e il successo di Stefano: l'indiscrezione che svela tutto' #gfvip… -