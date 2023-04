Belen Rodriguez, “il suo male oscuro”: cosa sta succedendo (Di giovedì 13 aprile 2023) Quale “male oscuro” affligge Belen Rodriguez? Perché qualcosa alla showgirl argentina sta accadendo, altrimenti il rotocalco Diva e Donna non avrebbe pubblicato una copertina con lei e il marito Stefano De Martino e un titolo eloquente: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro”. Belen è, in effetti, in un momento difficile dal punto di vista privato e che ha conseguenze anche professionali, viste le sue assenze in conduzione a Le Iene. Il mistero lo ha svelato lei stessa in alcune stories Instagram, in cui ha rivelato… di aver beccato il Covid: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Quale “” affligge? Perché qualalla showgirl argentina sta accadendo, altrimenti il rotocalco Diva e Donna non avrebbe pubblicato una copertina con lei e il marito Stefano De Martino e un titolo eloquente: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio”.è, in effetti, in un momento difficile dal punto di vista privato e che ha conseguenze anche professionali, viste le sue assenze in conduzione a Le Iene. Il mistero lo ha svelato lei stessa in alcune stories Instagram, in cui ha rivelato… di aver beccato il Covid: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. ...

