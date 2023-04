Belen “ha un male oscuro”: il retroscena clamoroso sulla showgirl (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv. “Ha un male oscuro”. Belen Rodriguez, la straziante rivelazione gela i suoi fan: cosa sta succedendo – Belen Rodriguez starebbe attraversando un momento particolarmente difficile. A parlare della delicata situazione in cui verserebbe la popolare showgirl il settimanale “Diva e Donna”. Il malessere dell’amatissima modella argentina non avrebbe nulla a che fare con Stefano De Martino, con cui la relazione procede a gonfie vele. La profonda crisi personale sarebbe dovuta principalmente al lavoro. Leggi anche: “Le Iene”, addio a Belen Rodriguez? L’indiscrezione Leggi anche: “Mi ha tradito e io ho tradito lui”. Belen Rodriguez, la confessione a “Le Iene” Belen Rodriguez “ha un male ... Leggi su tvzap (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv. “Ha un”.Rodriguez, la straziante rivelazione gela i suoi fan: cosa sta succedendo –Rodriguez starebbe attraversando un momento particolarmente difficile. A parlare della delicata situazione in cui verserebbe la popolareil settimanale “Diva e Donna”. Ilssere dell’amatissima modella argentina non avrebbe nulla a che fare con Stefano De Martino, con cui la relazione procede a gonfie vele. La profonda crisi personale sarebbe dovuta principalmente al lavoro. Leggi anche: “Le Iene”, addio aRodriguez? L’indiscrezione Leggi anche: “Mi ha tradito e io ho tradito lui”.Rodriguez, la confessione a “Le Iene”Rodriguez “ha un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Belen Rodriguez in crisi: il 'male oscuro' che solo Stefano può guarire - GossipOne_it : Belen Rodriguez in crisi: il 'male oscuro' che solo Stefano può guarire #gfvip #uominiedonne #amici22 #isola… - DonnaGlamour : Belen in crisi: “Quel male oscuro…” - belen_bei : RT @simeonegiovanni: Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò un t… - GossipOne_it : 'Belen Rodriguez: il suo 'male oscuro' svelato - Cosa sta succedendo nella vita privata della conduttrice de Le Ien… -