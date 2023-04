Beatrice Quinta, nuovo singolo per l’artista rivelazione di X Factor (Di giovedì 13 aprile 2023) Eclettica ed esplosiva. Ci ha mostrato gran parte della sua versatilità e tutto il suo talento già durante la partecipazione a X Factor, ma adesso è pronta a svelare nuove sfaccettature della sua personalità artistica. Beatrice Quinta pubblica il suo nuovo singolo dopo essersi confermata una delle artiste rivelazione di quest’ultima edizione del talent show. Beatrice Quinta ha concluso la sua esperienza a X Factor solo qualche mese fa. Nonostante si sia posizionata al secondo posto della classifica finale, il suo stile esplosivo e quasi inconfondibile ha conquistato il pubblico al termine del talent show, che la storia delle star passate per il programma ha dimostrato come non sia affatto male come inizio carriera. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 aprile 2023) Eclettica ed esplosiva. Ci ha mostrato gran parte della sua versatilità e tutto il suo talento già durante la partecipazione a X, ma adesso è pronta a svelare nuove sfaccettature della sua personalità artistica.pubblica il suodopo essersi confermata una delle artistedi quest’ultima edizione del talent show.ha concluso la sua esperienza a Xsolo qualche mese fa. Nonostante si sia posizionata al secondo posto della classifica finale, il suo stile esplosivo e quasi inconfondibile ha conquistato il pubblico al termine del talent show, che la storia delle star passate per il programma ha dimostrato come non sia affatto male come inizio carriera. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : Beatrice Quinta, nuovo singolo per l’artista rivelazione di X Factor #VelvetMag #Velvet - Luxgraph : Beatrice Quinta, il bacio lesbo in 'Attrazione fatale' infiamma la Lamborghini - AlbiIndecente : Preparandomi per la giornata di domani con l’uscita del nuovo album di Blanco, l’uscita nel nuovo singolo di Beatri… - RadioAirplay_it : L'artista rivelazione dell'ultima edizione di #xfactor @BeatriceQuinta torna in #radio con #AttrazioneFatale fuori… - _una_tragedia : RT @BeatriceQuinta: IO LO SPOILERINO VE LO LASCIO SISISISI -