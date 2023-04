Bayern Monaco | sirene inglesi per Gravenberch

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - fattoquotidiano : Bayern Monaco, rissa e sangue tra compagni di squadra: Sané e Mané si picchiano negli spogliatoi dopo la sconfitta… - Mr__Rainforest : RT @OptaPaolo: 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerando tutte l… - PanzerUberAlles : @VinceTheI @ericdraven667 tra i Ks Chiefs e il Bayern Monaco esiste un accordo di mutua collaborazione per sponsori… -

Le squadre rimaste in corsa sono otto: le italiane Milan, Inter e Napoli ; le inglesi Chelsea e Manchester City; il Benfica (Portogallo); il(Germania); la spagnola Real Madrid. Non ci ...L'attaccante Mané è stato sospeso daldopo la rissa negli spogliatoi a ...AGI - Ilha escluso Sadio Mané dai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per la lite con il compagno di squadra Leroy Mané al termine della ...

Nervi tesi in casa Bayern dopo la sfida contro il Manchester City, con Sané e Mané protagonisti di una rissa negli spogliatoi: la ricostruzione ...Il Bayern Monaco ha deciso di prendere provvedimenti, dopo aver inizialmente "allontanato" un po' Mané dal resto del gruppo per impedire nuove situazioni calde. A mente fredda poi sono arrivate le ...