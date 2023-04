Bayern Monaco, rissa e sangue tra compagni di squadra: Sané e Mané si picchiano negli spogliatoi dopo la sconfitta in Champions (Di giovedì 13 aprile 2023) Schiaffi, pugni in faccia, un labbro spaccato e i compagni che li dividono. dopo la sconfitta in Champions League, per 3 a 0, contro il Manchester City, negli spogliatoi del Bayern Monaco è successo di tutto. Secondo i media tedeschi, i due giocatori Sadio Mané e Leroy Aziz Sané si sono picchiati. La lite è nata in campo, quando tra i due ci sono state alcune incomprensioni tattiche e, durante il secondo tempo, si sarebbero insultati. Ma al triplice fischio, una volta negli spogliatoi, Mané avrebbe preso a schiaffi il compagno, facendogli perdere sangue da un labbro e dando vita alla rissa tra i due. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Schiaffi, pugni in faccia, un labbro spaccato e iche li dividono.lainLeague, per 3 a 0, contro il Manchester City,delè successo di tutto. Secondo i media tedeschi, i due giocatori Sadioe Leroy Azizsi sono picchiati. La lite è nata in campo, quando tra i due ci sono state alcune incomprensioni tattiche e, durante il secondo tempo, si sarebbero insultati. Ma al triplice fischio, una voltaavrebbe preso a schiaffi il compagno, facendogli perdereda un labbro e dando vita allatra i due. L'articolo proviene da Il Fatto ...

