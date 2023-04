Bayern Monaco | media senegalesi | insulti razzisti di Sané a Mané avrebbero scatenato la rissa

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori indiscrezioni su quanto accaduto negli spogliatoi deldopo la sconfitta dei bavaresi in casa del Manchester City nel quarto di finale di Champions League.si erano presi già in campo al triplice fischio e la tensione sarebbe salita negli spogliatoi. Secondo quanto riporta il tabloid senegalese Taggat,avrebbe insultatocon delle parole di stampo razzista mandando su tutte le furie il compagno. Se queste notizie venissero confermate, probabilmente anchepotrebbe essere punito dal club tedesco. SportFace.

Le squadre rimaste in corsa sono otto: le italiane Milan, Inter e Napoli ; le inglesi Chelsea e Manchester City; il Benfica (Portogallo); il(Germania); la spagnola Real Madrid. Non ci ...L'attaccante Mané è stato sospeso daldopo la rissa negli spogliatoi a ...AGI - Ilha escluso Sadio Mané dai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per la lite con il compagno di squadra Leroy Mané al termine della ...

Il Bayern Monaco ha deciso di prendere provvedimenti, dopo aver inizialmente "allontanato" un po' Mané dal resto del gruppo per impedire nuove situazioni calde. A mente fredda poi sono arrivate le ...Un gesto che il Bayern ha voluto punire in maniera esemplare e la scelta è stata spiegata con queste parole: "Sadio Mané non sarà tra i convocati dell'FC Bayern per la partita casalinga contro ...