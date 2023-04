Bayern Monaco | arriva il provvedimento ufficiale contro Mané

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - CalcioWeb : #BayernMonaco, il duro provvedimento contro #Mane: l'attaccante avrebbe colpito un compagno di squadra con un pugno - Edorsi53 : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco sospende Mané dopo il pugno al compagno di squadra Sané - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco sospende Mané dopo il pugno al compagno di squadra Sané - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Dopo il pugno in faccia a #Sané, il #Bayern Monaco ha sospeso fino a nuovo avviso Sadio #Mané! ?? I due… -

L'attaccante è stato sanzionato dal club per la lite con Sané al termine del match con il CityDI BAVIERA (GERMANIA) - Prime sanzioni nei confronti di Sadio Mané. Il, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha reso noto che il 31enne attaccante ex Liverpool non sarà tra i convocati per il match casalingo di sabato contro l'Hoffenheim. "...Commenta per primo Ilprova a placare la bufera dopo il clamoroso scontro tra Sadio Mané e Leroy Sané . I due sono arrivati alle mani dopo la sconfitta dei bavaresi in casa del Manchester City nell'andata dei ...In casagli animi si fanno molto tesi. Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, infatti, Sadio Mané si è scagliato contro Leroy Sané ...

Polveriera Bayern Monaco, rissa in spogliatoio fra Sane e Mané con pugno in faccia dopo il City: cosa è successo Eurosport IT

L'attaccante è stato sanzionato dal club per la lite con Sané al termine del match con il City MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Prime sanzioni nei confronti di Sadio Mané. Il Bayern Monaco, ...Sono ore turbolente in casa Bayern Monaco. Dopo il rocambolesco avvicendamento in panchina, con l'addio di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel, non c'è comunque pace tra i bavaresi. Prima il ...