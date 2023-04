Bayern, Mané via in estate? Per i compagni se lo aspettano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il pugno dato da Mané a Sané ha sconvolto lo spogliatoio del Bayern Monaco: i compagni pensano che non rimarrà a lungo in Germania In casa Bayern Monaco tengono banco le tensioni nel post partita tra Mané e Sané, con l’ex Liverpool colpevole di aver colpito il compagno di squadra con un pugno in pieno volto, facendolo sanguinare. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il gesto ha sconvolto lo spogliatoio bavarese: i compagni di squadra sono molto critici e si aspettano l’addio del senegalese il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Il pugno dato daa Sané ha sconvolto lo spogliatoio delMonaco: ipensano che non rimarrà a lungo in Germania In casaMonaco tengono banco le tensioni nel post partita trae Sané, con l’ex Liverpool colpevole di aver colpito il compagno di squadra con un pugno in pieno volto, facendolo sanguinare. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il gesto ha sconvolto lo spogliatoio bavarese: idi squadra sono molto critici e sil’addio del senegalese il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - fattoquotidiano : Bayern Monaco, rissa e sangue tra compagni di squadra: Sané e Mané si picchiano negli spogliatoi dopo la sconfitta… - DiMarzio : La decisione del #Bayern dopo lo spiacevole episodio? - CalcioNews24 : Bayern, Mané via in estate? Per i compagni se lo aspettano - peterpatti : #calcio Dopo il match #ManCityBayern perso dai bavaresi per 3-0, il neoacquisto del #Bayern, il senegalese Manè, g… -

Bayern Monaco, media senegalesi: insulti razzisti di Sané a Mané avrebbero scatenato la rissa ...sono arrivate ulteriori indiscrezioni su quanto accaduto negli spogliatoi del Bayern Monaco dopo la sconfitta dei bavaresi in casa del Manchester City nel quarto di finale di Champions League. Mané e ... Bayern Monaco, rissa negli spogliatoi: Mané sospeso L'attaccante Mané è stato sospeso dal Bayern Monaco dopo la rissa negli spogliatoi a ... Il Bayern esclude Mané dopo la lite con Sané in Champions AGI - Il Bayern Monaco ha escluso Sadio Mané dai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per la lite con il compagno di squadra Leroy Mané al termine della ... ...sono arrivate ulteriori indiscrezioni su quanto accaduto negli spogliatoi delMonaco dopo la sconfitta dei bavaresi in casa del Manchester City nel quarto di finale di Champions League.e ...L'attaccanteè stato sospeso dalMonaco dopo la rissa negli spogliatoi a ...AGI - IlMonaco ha escluso Sadiodai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per la lite con il compagno di squadra Leroyal termine della ... Bayern Monaco, Mané sospeso dopo il pugno a Sané Sky Sport