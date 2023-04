Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise, le formazioni ufficiali: Hincapie e Wirtz contro Boniface (Di giovedì 13 aprile 2023) Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie, Bakker; Frimpong, Palacios, Andrich; Diaby, Wirtz, Adli. Union Saint Gilloise (4... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023)(4-3-3): Hradecky; Tah, Tapsoba,, Bakker; Frimpong, Palacios, Andrich; Diaby,, Adli.(4...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrjackbets : ? Europa League ? Juventus x Sporting Manchester United x Sevilla Bayer Leverkusen x Union Sg Desafie-se! ?? - Robynthebookie : Europa league and conference acca Man Utd Juventus Bayer Leverkusen Fiorentina Odds 4.65 @Betfred - sportli26181512 : Europa League, il programma odierno: Roma in Olanda, Juve alle 21: Si riporta di seguito il programma odierno dei q… - Newsinunclick : Gli arbitri italiani Valeri e Mariani sono stati designati in Sala VAR per la partita tra Bayer 04 Leverkusen e Ro… - Ftbnews24 : #Bayer Leverkusen-Union Royale SG Streaming Gratis: dove vedere l’Europa League in Diretta Live #Europa League -