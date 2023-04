Bastoni tra i miglior assist della settimana in Champions League (Di giovedì 13 aprile 2023) È una giornata di premi per Alessandro Bastoni, che riceve diversi encomi dalla Uefa. Dal profilo Twitter ufficiale della Champions League vengono pubblicati i migliori tre assist della settimana, quello del difensore è presente. assist – Il cross di Alessandro Bastoni per Nicolò Barella contro il Benfica è una vera e propria delizia. Il calciatore è tra i candidati per il miglior assist della settimana in Champions League, il profilo Twitter ufficiale della competizione ha pubblicato un video dove sono presenti il difensore, Erling Haaland e Vincius Junior. Crosses & cut-backs Who teed it up ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) È una giornata di premi per Alessandro, che riceve diversi encomi dalla Uefa. Dal profilo Twitter ufficialevengono pubblicati ii tre, quello del difensore è presente.– Il cross di Alessandroper Nicolò Barella contro il Benfica è una vera e propria delizia. Il calciatore è tra i candidati per ilin, il profilo Twitter ufficialecompetizione ha pubblicato un video dove sono presenti il difensore, Erling Haaland e Vincius Junior. Crosses & cut-backs Who teed it up ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Costacurta: 'Non mi fate incazzare con la storia che il Benfica ha giocato male, l'Inter è stata forte. Tra i migl… - internewsit : Bastoni tra i miglior assist della settimana in Champions League - - Anna__polly : @Iperborea_ assurdo perché si toglie hype a tutto così perché di vedere qualche contenuto fra un po' di giorni freg… - IlMisantropo : I trumpiani al Congresso mettono i bastoni tra le ruote al procuratore Bragg - mybluemoons : what a fitting expression is 'rest in peace': agust d che era nato dalla rabbia repressa di yoongi, dal suo desider… -