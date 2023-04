Basket | Varese penalizzata di 16 punti

(Di giovedì 13 aprile 2023)di 16e la classifica della Serie A dicambia volto. Il Tribunale federale della Fip, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla Openjobmetis Pallacanestrola penalizzazione di 16in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società PallacanestroMarco Vittorelli fino al 13 aprile 2026.diventa ultima in classifica con 12, rispetto ai 28 conquistati ...

Sfuma così il sogno dei playoff per, che da anni non disputava un campionato tanto competitivo. La squadra, ora, passerà dal quinto posto in solitaria, a 28 punti, all'ultimo , staccata di ...... ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestrola penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le ...... aveva imposto il blocco dei tesseramenti internazionali alla Pallacanestro, motivato dal mancato pagamento di un BAT (Tribunale di arbitrato deldella Fiba) per quasi 100.000 euro dopo ...

