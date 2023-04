Basket Under 15. La Kairos M&C Vibo Valentia espugna Belvedere (Di giovedì 13 aprile 2023) Ass. Basket Belvedere 47 – Kairos M&C Vibo Valentia 60 ASS. Basket Belvedere: Benuzzi 11, Fiore 10, Martorello 17, Loiero 9, Arnone, Nigro, Cristofaro, Germano, Sarro, Russo, Capano. Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 30 , Anello 8, Ramondino 2, D’Ambrosio 6, Bruzzese, Tamburro 2, Rondinelli, Lico 6, Evolo 6, Piccione, Ravese Belvedere Dopo l’amara sconfitta subita a Cosenza pochi giorni fa, quando i ragazzi dell’Under 15 della Kairos fuorono sconfitti per un solo punto, i ragazzi del duo Grasso Todaro, si sono presi una bella rivincita superando i pari età del Belvedere. Tutto ciò al termine di una bella prestazione, che permesso a Gioffrè e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 aprile 2023) Ass.47 –M&C60 ASS.: Benuzzi 11, Fiore 10, Martorello 17, Loiero 9, Arnone, Nigro, Cristofaro, Germano, Sarro, Russo, Capano.M&C: Gioffrè 30 , Anello 8, Ramondino 2, D’Ambrosio 6, Bruzzese, Tamburro 2, Rondinelli, Lico 6, Evolo 6, Piccione, RaveseDopo l’amara sconfitta subita a Cosenza pochi giorni fa, quando i ragazzi dell’15 dellafuorono sconfitti per un solo punto, i ragazzi del duo Grasso Todaro, si sono presi una bella rivincita superando i pari età del. Tutto ciò al termine di una bella prestazione, che permesso a Gioffrè e ...

