Basket: shock Varese, penalizzazione di 16 punti. I biancorossi precipitano all’ultimo posto in Serie A (Di giovedì 13 aprile 2023) Come un fulmine a ciel sereno arriva una sentenza che rivoluzione completamente le prospettive della Serie A. L’Openjobmetis Varese allenata da Matt Brase è stata infatti penalizzata dal Tribunale Federale di 16 punti, fatto che fa retrocedere il club biancorosso dal 5° posto con 28 punti all’ultimo con 12, quattro di ritardo rispetto a Verona, fino a pochi minuti fa in coda, e sei dal gruppo Scafati-Reggio Emilia-Napoli a quota 18. In breve, a cinque giornate dalla fine della regular season Varese passa da playoff comodi a dover compiere un’impresa pur di evitare la retrocessione. Questo il testo della sentenza FIP: “Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Come un fulmine a ciel sereno arriva una sentenza che rivoluzione completamente le prospettive dellaA. L’Openjobmetisallenata da Matt Brase è stata infatti penalizzata dal Tribunale Federale di 16, fatto che fa retrocedere il club biancorosso dal 5°con 28con 12, quattro di ritardo rispetto a Verona, fino a pochi minuti fa in coda, e sei dal gruppo Scafati-Reggio Emilia-Napoli a quota 18. In breve, a cinque giornate dalla fine della regular seasonpassa da playoff comodi a dover compiere un’impresa pur di evitare la retrocessione. Questo il testo della sentenza FIP: “Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società ...

