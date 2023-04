Basket | offese razziste al termine di Scafati-Brindisi | aperta inchiesta dalla Procura sportiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Insulti razzisti aldell’incontro dell’11 aprile 2023 tra le due squadre didi. Mentre i giocatori della squadra disalivano sul pullman per lasciare il palazzetto, alcuni di loro, e soprattutto l’afroamericano Ky Bowman, sono stati vittime diarrivate da parte dei tifosi avversari. Già il finale di partita era stato caratterizzato da tensioni, con spinte e botte sul campo. In un video diffuso sui social, in cui viene ripreso l’accaduto, si sente pronunciare chiaramente la parola “scimmia“. Nel frattempo lafederale della Fip, Federazione Italiana di Pallacanestro, ha aperto un’indagine per verificare la natura e le eventuali responsabilità dei disordini accaduti all’interno dell’impianto di gioco. Oltre a ...