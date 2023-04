Basket, Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna vince il derby dei rimpianti, Olimpia Milano ko 89-84 (Di giovedì 13 aprile 2023) La cronaca e il tabellino di Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-84, match della trentaquattresima e ultima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Il “derby dei rimpianti” sorride agli uomini di Scariolo, che si prendono una rivincita che comunque non cambia il destino europeo delle due squadre italiane che terminano qui la loro avventura nella competizione. Milano resta la miglior italiana nelle classifica finale, ma il record di 15 vittorie e 19 sconfitte non può certo soddisfare l’EA7. Grande serata per Daniel Hackett, che con 25 punti guida Bologna alla vittoria. Eurolega 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA 34^ GIORNATA IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) La cronaca e il tabellino di89-84, match della trentaquattresima e ultima giornata della regular season di. Il “dei” sorride agli uomini di Scariolo, che si prendono una rivincita che comunque non cambia il destino europeo delle due squadre italiane che terminano qui la loro avventura nella competizione.resta la miglior italiana nelle classifica finale, ma il record di 15 vittorie e 19 sconfitte non può certo soddisfare l’EA7. Grande serata per Daniel Hackett, che con 25 punti guidaalla vittoria.: RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA 34^ GIORNATA IL ...

