Basket, Eurolega 2022/2023 34^ giornata: programma, date, orari e tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 33^ giornata dell’Eurolega 2022/2023 di Basket. In programma l’ultimo turno della regular season, con solo un ultimo verdetto: rimane da decidere, infatti, chi andrà ai playoff tra Baskonia e Zalgiris. In programma, giovedì 13 aprile, anche il derby “di consolazione” tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ecco, quindi, il programma del turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Eurolega 34^ giornata IN TV Giovedì 13 ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 33^dell’di. Inl’ultimo turno della regular season, con solo un ultimo verdetto: rimane da decidere, infatti, chi andrà ai playoff tra Baskonia e Zalgiris. In, giovedì 13 aprile, anche il derby “di consolazione” tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE34^IN TV Giovedì 13 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Estate 1991, Željko Obradovic lascia il basket a soli 31 anni: lo vuole il Partizan come allenatore. Accetta e nell… - Dario_Melli : Virtus Bologna-Olimpia Milano in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - sportli26181512 : Virtus Bologna-Olimpia Milano in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming: Si chiude la stagione regolare… - Alfonso0070 : RT @parallelecinico: Estate 1991, Željko Obradovic lascia il basket a soli 31 anni: lo vuole il Partizan come allenatore. Accetta e nella p… - LucaNardo97 : Intervista Sky Sport a Coach Scariolo. #virtusbologna #olimpiamilano #EuroLeague #VIREA7 #SkySport -

Trc sport Bologna di mercoledì 12 aprile 2023 - Basket: Vigilia di Eurolega per la Virtus attesa, domani sera, dal match contro Milano. Recuperati Teodosic e Pajola, l'obiettivo delle V nere è mantenere la vetta nella classifica del campionato. -... Women, una cavalcata straordinaria Settembre 2022: 12 siti specializzati di basket parlando del ranking della serie A1 femminile ... playoff di Eurocup, semifinali di Coppa Italia, possibile qualificazione ai preliminari di Eurolega ... Basket, Datome si racconta: "Mi piace ancora competere" L'italianao, che ha vinto l'Eurolega nel 2017 con Il Fenerbahce è alla sua 13esima stagione in ... Poi ha ripercorso gli albori della carriera: "L'impatto è stato duro, dal giocare a basket con i tuoi ... : Vigilia diper la Virtus attesa, domani sera, dal match contro Milano. Recuperati Teodosic e Pajola, l'obiettivo delle V nere è mantenere la vetta nella classifica del campionato. -...Settembre 2022: 12 siti specializzati diparlando del ranking della serie A1 femminile ... playoff di Eurocup, semifinali di Coppa Italia, possibile qualificazione ai preliminari di...L'italianao, che ha vinto l'nel 2017 con Il Fenerbahce è alla sua 13esima stagione in ... Poi ha ripercorso gli albori della carriera: "L'impatto è stato duro, dal giocare acon i tuoi ... Cosa sappiamo sulla prossima Eurolega Pianetabasket.com Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, streaming Derby italiano nell’ultima giornata dell’Eurolega di basket 2023. Oggi, giovedì 13 Aprile, si affrontano infatti la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano (inizio del match previsto alle ore 20:45) nel tur ... LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: un derby italiano per l’onore CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, valida come match della trentaqu ... Derby italiano nell’ultima giornata dell’Eurolega di basket 2023. Oggi, giovedì 13 Aprile, si affrontano infatti la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano (inizio del match previsto alle ore 20:45) nel tur ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, valida come match della trentaqu ...