Basket, EuroCup 2023: Brescia lotta ma non basta, l'Ankara si impone per 77-69 e accede ai quarti (Di giovedì 13 aprile 2023) Niente da fare per Brescia negli ottavi di finale playoff dell'EuroCup 2022-2023. All'Ankara Spor Salonu la squadra di Alessandro Magro rimane incollata al fortissimo Turk Telekom Ankara per 30?, ma poi subisce l'allungo avversario nell'ultimo periodo e alla fine esce dal campo sconfitta per 77-69. Fondamentali per la compagine turca i 21 punti di Axel Bouteille e i 14 punti e 8 rimbalzi dell'ex Pesaro Tyrique Jones. Alla Germani non bastano invece i 20 punti di CJ Massinburg e i 10 a testa di Kenny Gabriel e John Petrucelli per evitare l'eliminazione da questa competizione. Ai quarti di finale l'Ankara sfiderà l'Ulm. Brescia comincia meglio e con un vivacissimo Gabriel (per lui 10 punti in meno di sette minuti) sale sul +5 (7-12). La squadra di casa ...

