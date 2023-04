Basket | Eurocup 2022 2023 | programma | orari e tv ottavi di finale

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilcon glie come vedere in tv glididelladi. Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea. Dopo un’intensa fase a gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa per l’ambito titolo, di cui due italiane, ovvero Brescia e Venezia, che proveranno a eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno dalla Virtus Bologna. Si parte daglidi, con la conferma del classico format: si gioca, infatti, su gara secca. STREAMING E TV – Come per la fase a gironi, tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Una selezione di partite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbaso89 : Basket, Venezia saluta l’Eurocup. Tel Aviv vola ai quarti di finale - OA_Sport : Basket: l'EuroCup termina per la Reyer Venezia in quel di Tel Aviv - sportface2016 : #Eurocup 2022/23: al #Venezia non riesce la rimonta impossibile, #HapoelTelAviv vince 90-80 - zazoomblog : Basket Eurocup 2022-2023: risultati ottavi di finale - #Basket #Eurocup #2022-2023: - AndreaMarroni : @PicchioAbbio @parallelecinico @EuroCup @BasketballCL Giusto: una la vinse ataman nel 2002 che iniziò il ciclo dece… -

3 - 0- LEGASERIE A 19:30 Scafati - Brindisi 85 - 8417:00 SC Prometei - Hamburg Towers 87 - 79 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 R. Madrid - Chelsea 2 - 0 21:00 Milan - ...Ottavo di finale diper il quintetto di coach Magro: gara secca in Turchia per sognare il passaggio ai ...È arrivato il momento atteso dallo scorso 11 ottobre. Giorno in cui, con la gara in trasferta a Badalona, in Catalogna, la Germani aveva iniziato il proprio lunghissimo viaggio nell'2022 - 2023 . Le vittorie, le cadute, ogni singolo centimetro di nove viaggi a Nord, Sud, Ovest ed Est, ogni secondo delle gare in casa: tutto prende un senso oggi, con l'ottavo di finale ad ...

Basket, EuroCup: Brescia ad Ankara per battere anche i pronostici OA Sport

18.45 BASKET (EuroCup, ottavi di finale) – Turk Telekom-Brescia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eleven Sports, DAZN) 20.45 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Olimpia ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ankara-Brescia, sfida valida per gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket ...