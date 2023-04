Basket, Eurocup 2022/2023: Brescia eliminata agli ottavi, vince Ankara 77-69 (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella sfida valida per gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di Basket, la Germani Brescia Basket si arrende ad Ankara con il punteggio di 77-69 e saluta la competizione. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro tentano l’impresa nella difficile trasferta turca, contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione, ma si arrendono alla distanza. Della Valle e compagni partono forte, chiudendo in vantaggio il primo tempo e dimostrando di poter tenere testa ai forti avversari. Nella ripresa, però, la compagine turca sale in cattedra e blinda la vittoria, tenendo a debita distanza gli avversari soprattutto nel parziale decisivo. Brescia ci prova ovviamente fino alla fine, non ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella sfida valida per glidi finale delladi, la Germanisi arrende adcon il punteggio di 77-69 e saluta la competizione. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro tentano l’impresa nella difficile trasferta turca, contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione, ma si arrendono alla distanza. Della Valle e compagni partono forte, chiudendo in vantaggio il primo tempo e dimostrando di poter tenere testa ai forti avversari. Nella ripresa, però, la compagine turca sale in cattedra e blinda la vittoria, tenendo a debita distanza gli avversari soprattutto nel parziale decisivo.ci prova ovviamente fino alla fine, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GdB_it : Germani sconfitta ad Ankara 77-69: è addio all’Eurocup - dbaso89 : Basket, Venezia saluta l’Eurocup. Tel Aviv vola ai quarti di finale - OA_Sport : Basket: l'EuroCup termina per la Reyer Venezia in quel di Tel Aviv - sportface2016 : #Eurocup 2022/23: al #Venezia non riesce la rimonta impossibile, #HapoelTelAviv vince 90-80 - zazoomblog : Basket Eurocup 2022-2023: risultati ottavi di finale - #Basket #Eurocup #2022-2023: -