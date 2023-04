Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Basilea-Nizza, le formazioni ufficiali: Xhaka contro Thuram e Ramsey: Di seguito, le formazioni ufficiali di Basile… - Ftbnews24 : #Basilea-Nizza, le formazioni ufficiali: Zeqiri e Moffi i due bomber di riferimento #Conference League, Nizza - MaxBraz1 : RT @FCBasel_Italia: Quarto di finale di #ConferenceLeague contro il #Nizza. #rotblaulive ???? #ForzaBasilea ???? #Basilea #FCBogc https://t.co… - 11contro11 : Conference League: chi è la favorita? #Anderlecht #AZAlkmaar #Basilea #Fiorentina #Gent #LechPoznan #Nizza #WestHam… - bertuccibr1 : Il #Nizza è l'unica squadra ancora in corsa per un trofeo europeo a rappresentare la #Francia #LesAiglons affron… -

Grande attesa anche per. La squadra svizzera, dopo aver faticosamente superato gli ottavi grazie al successo ai rigori contro lo Slovan Bratislava, è chiamata ad affrontare il più ...In programma in Conference c'è, coni francesi leggermente favoriti. Ramsey , qualora giocasse dal primo minuto, potrebbe essere la scommessa da sfruttare. In Anderlecht - Az sono i ...In Conference League si apre alle 18.45 con Gent - West Ham mentre alle ore 21 assieme a Lech - Fiorentina troviamo Anderlecht - AZ Alkmaar e. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 ...

Diretta Basel - Nizza (0-0) Conference League 2022 la Repubblica

Le formazioni ufficiali di Basilea-Nizza, che si affronteranno in Conference League, con i due centravanti, Zeqiri e Moffi, che giocheranno dal 1' Dopo aver assistito alle due notti, ricche di ...In caso di ammonizione salteranno per squalifica il ritorno di giovedì prossimo a Firenze (ore 18.45). Chi passa il turno in semifinale trova la vincente della sfida tra gli svizzeri del Basilea e i ...