Barzaghi: «Bastoni come Skriniar? No, aria diversa! Vuole l’Inter» (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteo Barzaghi, ospite di Radio Sportiva, ha parlato del possibile rinnovo tra Alessandro Bastoni e l’Inter. Da escludere uno Skriniar bis OTTIMISMO ? Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto tra l’Inter e Alessandro Bastoni: «A Lisbona nell’albergo dell’Inter c’era anche il suo procuratore. Credo che ci sia un buon rapporto tra le due parti. Bastoni a differenza di altri calciatori è talmente affezionato all’Inter che vede la sua carriera ancora a Milano. Certo poi quando c’è di mezzo una trattiva economica c’è chi spinge da una parte e chi dall’altra. Andrà trovata una quadra e sui rinnovi non si può mai dire cosa accadrà. Skriniar sembrava dovesse rimanere e poi ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteo, ospite di Radio Sportiva, ha parlato del possibile rinnovo tra Alessandro. Da escludere unobis OTTIMISMO ? Matteoha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto trae Alessandro: «A Lisbona nell’albergo delc’era anche il suo procuratore. Credo che ci sia un buon rapporto tra le due parti.a differenza di altri calciatori è talmente affezionato alche vede la sua carriera ancora a Milano. Certo poi quando c’è di mezzo una trattiva economica c’è chi spinge da una parte e chi dall’altra. Andrà trovata una quadra e sui rinnovi non si può mai dire cosa accadrà.sembrava dovesse rimanere e poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barzaghi: «Bastoni come Skriniar? No, aria diversa! Vuole l'Inter» - - giovannibrenteg : Come è possibile dire una stronzata del genere? Se non rinnovo Bastoni o Chala e li faccio andare in scadenza subis… -