Baronissi | lavori Largo “Tre Pizzi”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il sindaco diGianfranco Valiante ha inaugurato il progetto di riqualificazione e nuova viabilità diTre, in continuità con il complessivo intervento di realizzazione Città della Medicina e restyling di viale Aldo Moro. Isono già iniziati a cura della C. & G. Costruzioni di Castel San Giorgio che si è aggiudicata la gara di appalto. Saranno realizzate tre nuove rotatorie, la più grande all’incrocio tra via Allende e il viale di Città dalla Medicina; una seconda all’incrocio con via don Minzoni e una terza tra via Convento e via Don Minzoni. Cambia completamente la viabilità. I due tratti di Via Allende saranno entrambi a doppio senso e quindi sarà possibile raggiungere direttamente il viale Moro per chi arriva danord. Prevista anche una lunga pista ...