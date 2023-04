Bari | tragedia all’Istituto Pascali | una professoressa di 66 anni muore dopo un malore in sala docenti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Unadi 66è mortaunavuto questa mattina, giovedì 13 aprile, nelladell’Istituto d’arte “De Nittis-” di. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, Mariangela Caldarola – questo il nome della docente di Chimica e Scienze naturali – si sarebbe sentita male all’interno dell’aula, prima di iniziare la lezione in classe, e poi sarebbe svenuta davanti ai colleghi. Inutile il massaggio cardiaco praticato da un collega: quando gli operatori del 118 sono arrivati all’esterno della scuola sul lungomare Vittorio Veneto hanno potuto solo constatare l’arresto cardiocircolatorio come causa del decesso. «Sarebbe stato il suo ultimo anno di servizio – racconta la dirigente ...

