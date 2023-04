Bari, tra le voci di cessione spunta anche Pallotta (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Bari è in piena corsa per la promozione in Serie A. Mentre i tifosi del club pugliese sono concentrati sulla cavalcata che potrebbe riportarli al top del calcio italiano, la famiglia De Laurentiis deve fare i conti anche con l’ipotesi di una cessione, che si renderebbe necessaria qualora i Galletti raggiungessero il traguardo tanto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè in piena corsa per la promozione in Serie A. Mentre i tifosi del club pugliese sono concentrati sulla cavalcata che potrebbe riportarli al top del calcio italiano, la famiglia De Laurentiis deve fare i conticon l’ipotesi di una, che si renderebbe necessaria qualora i Galletti raggiungessero il traguardo tanto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

