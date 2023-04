Bari: l’ex presidente degli psicologi pugliesi commenta l’aggressione di un insegnante da parte di un padre Antonio Di Gioia (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito il comunicato: «È fondamentale sottolineare che i figli dovrebbero affidarsi, essere educati ed imparare dagli adulti, dai genitori, soprattutto in questo particolare momento storico sociale in cui dilaga la violenza in diverse forme». Antonio Di Gioia, ex presidente dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia, commenta così l’aggressione ad un docente di un istituto di Bari da parte del padre di una studentessa. Dinanzi a certe scene di violenza la domanda da porsi è “quali adulti stanno guardando i nostri figli?”. Noi adulti non siamo immuni da rabbia, aggressività, dal conflitto, nostri limiti e contraddizioni, ma dovremmo saper gestire diversamente ed istintivamente situazioni di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito il comunicato: «È fondamentale sottolineare che i figli dovrebbero affidarsi, essere educati ed imparare dagli adulti, dai genitori, soprattutto in questo particolare momento storico sociale in cui dilaga la violenza in diverse forme».Di, exdell’Ordine delle psicologhe edella Regione Puglia,cosìad un docente di un istituto didadeldi una studentessa. Dinanzi a certe scene di violenza la domanda da porsi è “quali adulti stanno guardando i nostri figli?”. Noi adulti non siamo immuni da rabbia, aggressività, dal conflitto, nostri limiti e contraddizioni, ma dovremmo saper gestire diversamente ed istintivamente situazioni di ...

