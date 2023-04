Barcellona | Koeman | «L’addio di Messi è stato difficile | in futuro…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ronald, CT dell’Olanda ed ex tecnico del, è tornato suldied il possibile ritorno in blaugrana Ronaldha parlato a margine di un evento del possibile ritorno dial. PAROLE – «è il miglior giocatore del mondo e quando è andato via èper tutti. Vedere Leo con un’altra maglia èstrano.è casa sua, è dove dovrebbe essere. Non èun bene che la società non gli abbia dato la possibilità di continuare, non so quale siail problema. Mi piacerebbe che tornasse». L'articolo proviene da Calcio News 24.