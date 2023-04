Barca affondata in Sardegna, trovato vivo uno dei due sub dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) trovato vivo uno dei due sub sassaresi dispersi da ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara. Si tratta di Giovannino Pinna, soccorso sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Il sub, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Stazione di Sorso, accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante le tante ore trascorse in acqua. Ai soccorritori ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 chilometri dal punto in cui ieri sera, poco prima delle 19, era affondata la Barca su cui si trovava insieme al cugino, Davide Calvia, ancora disperso. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023)uno dei due sub sassaresida ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara. Si tratta di Giovannino Pinna, soccorso sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Il sub, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Stazione di Sorso, accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante le tante ore trascorse in acqua. Ai soccorritori ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 chilometri dal punto in cui ieri sera, poco prima delle 19, eralasu cui si trovava insieme al cugino, Davide Calvia, ancora disperso.

