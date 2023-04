Barbara Gubellini | ' Enea non è stato ' abbandonato' '

(Di giovedì 13 aprile 2023) Come ha ricordato il direttore di Leggo, Davide Desario , in televisione 'c'è unogni giorno'. E allora perché, proprio ora, questo accanimento? 400 neonati l'anno! Eppure, alla Mangiagalli, ...

Forse arrivo un po' tardi, ma qui, in questa rubrica, non potevo non parlare del caso Enea . Si tratta del neonato che è stato lasciato, la domenica di Pasqua, nella culla termica dell'ospedale ...Faenza conduce il secondo incontro della rassegna Il viaggio dell'eroe. Dall'Antico Egitto ... bibliotecaria alla Biblioteca Italiana delle Donne e Maria Cristina. Per iscriversi ...Faenza conduce il primo incontro della rassegna Il viaggio dell'eroe. Dall'antico Egitto ... bibliotecaria alla Biblioteca Italiana delle Donne e Maria Cristina. Info: https://www.