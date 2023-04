Barbara d’Urso sulla chiusura di alcuni suoi programmi e un possibile futuro in Rai (Di giovedì 13 aprile 2023) Per anni Barbara d’Urso ha praticamente vissuto negli studi di Mediaset, c’è stato un periodo infatti in cui ha condotto insieme il Grande Fratello, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Pomeriggio 5. Le cose adesso sono cambiate, ma gli impegni restano tantissimi, la conduttrice infatti è anche impegnata con una tournée teatrale di successo, con il suo podcast, il metadurso e ovviamente Pomeriggio 5. Qualcuno però rumoreggia di un possibile passaggio in Rai e in merito a questo Barbara ha detto la sua in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. “La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 aprile 2023) Per anniha praticamente vissuto negli studi di Mediaset, c’è stato un periodo infatti in cui ha condotto insieme il Grande Fratello, Domenica Live, Live Non è lae Pomeriggio 5. Le cose adesso sono cambiate, ma gli impegni restano tantissimi, la conduttrice infatti è anche impegnata con una tournée teatrale di successo, con il suo podcast, il metadurso e ovviamente Pomeriggio 5. Qualcuno però rumoreggia di unpassaggio in Rai e in merito a questoha detto la sua in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. “La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un ...

