Barbara D'Urso sul ritorno in Rai: "Tutto può accadere" (Di giovedì 13 aprile 2023) Barbara D'Urso e Mediaset: un binomio indissolubile per tanti telespettatori. Una certezza per gli ascolti ai piani alti di Cologno Monzese per tanti anni. Ma continuerà ad essere così? Pare che il vento del cambiamento potrebbe distruggere questo matrimonio professionale. L'anno scorso in occasione del rinnovo contrattuale della conduttrice si chiacchierava di una "cacciata" dalla rete, ma così non è stato. Pier Silvio Berlusconi ha voluto ancora la "Barbarella" nazionale, ma ora Tutto sta per essere rimesso in discussione. Barbara D'Urso ritorna alla Rai? In questi giorni tanto si è chiacchierato di un possibile ritorno della conduttrice alla Rai. Tanti volti Mediaset del resto stanno migrando, come Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, potrebbe essere anche il caso di Barbarella?

