Barbara D’Urso sbarcherà in Rai? Parla la conduttrice (Di giovedì 13 aprile 2023) Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate e seguite dal pubblico italiano, che negli anni ha avuto modo di conoscerla soprattutto nelle vesti di padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Due di questi programmi hanno chiuso i battenti e Barbara, intervistata dal settimanale Gente, ha spiegato cosa è per lei la tv o come ha vissuto la chiusura dei suoi programmi: La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! E ha continuato: Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 aprile 2023)è una delle conduttrici più apprezzate e seguite dal pubblico italiano, che negli anni ha avuto modo di conoscerla soprattutto nelle vesti di padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la. Due di questi programmi hanno chiuso i battenti e, intervistata dal settimanale Gente, ha spiegato cosa è per lei la tv o come ha vissuto la chiusura dei suoi programmi: La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! E ha continuato: Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi ...

