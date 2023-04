Bacio Gitano, il fratello di Wax pubblica il suo singolo ‘Distante’ (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo scorso gennaio in pieno Capodanno Gate il fratello maggiore di Wax, Bacio Gitano, è intervenuto su TikTok ed ha commentato il caso scoppiato ad Amici. Pietro Lucido (questo è il vero nome del ragazzo) proprio come il fratello minore ha una passione per la musica e in questi mesi ha pubblicato decine di video su TikTok in cui canta e suona. In questi giorni il giovane ha anche annunciato di aver firmato un contratto con una famosa casa discografica e che domani uscirà il suo primo singolo, Distante: “Grazie alla Sony! Distante è il titolo del mio primo singolo. Grazie al maestro Enrico Brun per la produzione. Fuori il 14 Aprile. Intanto vi pubblico il trailer del video musicale“. @BacioGitano14 aprile? suono originale – ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo scorso gennaio in pieno Capodanno Gate ilmaggiore di Wax,, è intervenuto su TikTok ed ha commentato il caso scoppiato ad Amici. Pietro Lucido (questo è il vero nome del ragazzo) proprio come ilminore ha una passione per la musica e in questi mesi hato decine di video su TikTok in cui canta e suona. In questi giorni il giovane ha anche annunciato di aver firmato un contratto con una famosa casa discografica e che domani uscirà il suo primo, Distante: “Grazie alla Sony! Distante è il titolo del mio primo. Grazie al maestro Enrico Brun per la produzione. Fuori il 14 Aprile. Intanto vi pubblico il trailer del video musicale“. @14 aprile? suono originale – ...

