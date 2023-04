Azione, stop al partito unico è una scelta di Italia viva (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si placa lo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Renzi tornato alla guida di Italia viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito", si legge in una nota di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si placa lo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Renzi tornato alla guida dida pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo", si legge in una nota di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Azione a Iv: stop a progetto perchè non avete votato documento - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Terzo Polo addio, Calenda dice no al partito unico: AGI - 'Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un do… - micia274 : @Marabig12 @MatteoSpi0 @drewviola @CarloCalenda No, non deve sparire. Semplicemente deve rinunciare alla sua 'strut… - fisco24_info : Terzo Polo addio, Calenda dice no al partito unico: AGI - 'Lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare… - AngeloCivico : @CarloCalenda Voglio essere ancora speranzoso e vedere questa battuta d'arresto come uno stop provvisorio. E magari… -